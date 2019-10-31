БИШКЕК, 31 окт — ПРАЙМ. Парламент Киргизии одобрил законопроект о запрете добычи урана и тория в республике, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе законодательного собрания страны.

"За принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов из 111 присутствующих", — заявил представитель пресс-службы. Документ еще должен подписать президент страны.

Разработка компанией "ЮрАзия" уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи урана в разных городах республики. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались более 20 тысяч человек. По словам активистов, в Киргизии находятся около сотни хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу Иссык-Кульской области.

Правительство Киргизии запретило добычу урана в начале июня "до законодательного урегулирования".

Компания "ЮрАзия в Кыргызстане", которая работала на месторождении, была зарегистрирована в стране в 2010 году, получила лицензию на право пользования недрами Кызыломпульской площади с целью геологического изучения. В 2013 году лицензия была переоформлена на геологоразведку урана, тория, циркония, железа, титана, фосфора, редкоземельных металлов и полевого шпата. Всего с 2012 года инвесторы "ЮрАзия в Кыргызстане" вложили в геологоразведовательные работы 271 миллион сомов (4 миллиона долларов).