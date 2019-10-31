МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном уровне августа в 7,5%, самом низком с июля 2008 года, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в сентябре показатель сохранится на первоначальном уровне августа в 7,4%. Показатель августа был пересмотрен в сторону повышения, до 7,5%.

Безработица в ЕС в сентябре осталась на уровне августа в 6,3%, самом низком зарегистрированном показателе с января 2000 года. В сентябре 2018 года безработица в еврозоне составляла 8%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в сентябре 2019 года составило 15,635 миллиона человек, в зоне евро — 12,335 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам сентября была зафиксирована в Чехии (2,1%) и Германии (3,1%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,9% — по последним данным, по состоянию на июль 2019 года) и Испании (14,2%).