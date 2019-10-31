МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только до 215 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 213 тысяч с 212 тысяч заявок.