ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем.

"После того, как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за независящих от нас обстоятельств, Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой части торгового соглашения, которое составляет около 60% от всей сделки. Новое место будет объявлено в ближайшее время. Президент (Китая) Си (Цзиньпин) и президент Трамп будут подписывать", — написал Трамп в Twitter.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщал, что США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с КНР, несмотря на отмену планировавшейся встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Чили.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.

Чуть ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.