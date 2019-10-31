СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 31 окт — ПРАЙМ. Упрощенный порядок признания физлица налоговым резидентом РФ с минимальным сроком пребывания на территории страны в 90 дней будет применяться только по пожеланию самого налогоплательщика, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Базово мы предлагаем 180 дней (срок проживания в стране для признания физлица налоговым резидентом РФ — ред.), но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по изменению подходов к определению налогового резидента РФ.

"Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране. То есть сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека, то может быть и ниже", — пояснил он.

В начале октября Минфин среди мер по стимулированию инвестиций в России предложил сократить до 90 дней срок нахождения в РФ для признания налогоплательщика налоговым резидентом страны, а также снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, до уровня, по которому налог платят российские налоговые резиденты, — 13%.

Позднее Силуанов заявил, что решение по этому вопросу будет принято только после обсуждения инициативы с бизнесом.

Глава РСПП Александр Шохин позже сообщил РИА Новости, что договоренность с Минфином об изменении условий налогового резидентства достигнута: желающие стать налоговыми резидентами РФ получат облегченный режим и дополнительные возможности.

Сейчас для сохранения или приобретения статуса налогового резидента РФ надо находиться на территории России не менее 183 дней в течение календарного года. Для налоговых резидентов в России действует ставка подоходного налога в 13%, а для нерезидентов, которые получают доход от источника в РФ, — 30%, за исключением отдельных случаев, прописанных в Налоговом кодексе.