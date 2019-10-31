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БРЮССЕЛЬ, 31 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) рекомендовала Индии отменить определенные экспортные субсидии, таким образом поддержав несколько претензий США в споре со страной, свидетельствуют материалы ВТО.

"Панель рекомендовала, чтобы Индия отменила запрещенные субсидии" по ряду схем в течение 90-180 дней с момента принятия отчета арбитров, говорится в материалах.

"Этот спор (номер DS541 – ред.) касается оспаривания Соединенными Штатами предполагаемых экспортных субсидий, предоставленных Индией" в рамках пяти различных схем, уточняется там же. Они состоят, в том числе, из исключений и вычетов из таможенных пошлин и других налогов.

США начали процедуру оспаривания этих мер в марте 2018 года, запросив консультации с Индией для возможного мирного урегулирования вопроса. Затем, в мае того же года, Соединенные Штаты попросили передать это дело на рассмотрение арбитров ВТО. Позже была создана группа арбитров, теперь она вынесла свое решение.

По данным агентства Рейтер, ВТО сообщила, что тысячи индийских компаний получают субсидии на сумму более чем в 7 миллиардов долларов в год, что привело к резкому увеличению экспорта за последние десятилетия.

В этом году американский президент Дональд Трамп обвинил Индию в несправедливом ведении торговли. В начале текущего года он отменил возможность для Индии беспошлинного экспорта в США в ответ на то, что, по словам Трампа, Индия не дала гарантий, что предоставит американским компаниям равный доступ к индийским рынкам. В июне Индия ввела пошлины на десятки американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию. Помимо этого, пошлины также возросли на некоторые марки изделий из железа и стали, борную кислоту, детали для труб.