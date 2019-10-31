МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Минпромторг России направил ответ на обращение депутатов Госдумы, описывающий подходы по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В конце сентября группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Грешневиковым попросила правительство РФ разъяснить, проводился ли анализ целесообразности введения маркировки для каждой товарной группы, где она будет применена, соответствующее письмо председателю правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости. Похожие письма были направлены в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития и Минпромторг. В частности, Минпромторг депутаты просят пояснить, как система маркировки будет работать для весовых и непакетированных товаров, доля которых, например, на продовольственном рынке превышает 50%.

"Минпромторгом было рассмотрено данное обращение депутатов Государственной Думы. На обращение был дан соответствующий ответ, описывающий подходы по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, которые позволяют минимизировать все описанные риски и негативное влияние на затраты бизнеса", — сказал Евтухов. По словам замглавы Минпромторга, одна из целей маркировки — получение оперативной и достоверной информации о движении товаров, которая в свою очередь позволит сократить объемы незаконного оборота, увеличит собираемость налогов и таможенных пошлин и в целом окажет влияние на развитие экономики и социальной сферы страны.

В письме, адресованном председателю правительства, депутаты отмечают, что из-за маркировки с рынка будут вынуждены уйти малые и средние предприятия, у которых не хватит средств на переоборудование производства. Маркировка ухудшит и конкурентные позиции экспортеров, полагают они. "Оценка реальных затрат производителей и иных участников оборота товаров может быть объективно сформирована только в рамках соответствующего добровольного эксперимента при условии активного участия в нем хозяйствующих субъектов. В части экспорта товаров сообщаем, что данная продукция не подлежит маркировке средствами идентификации", — отметил замминистра.

Кроме этого, группа депутатов предупредила о росте цен и, как следствие, снижении реальных доходов граждан из-за маркировки. "В систему маркировки будет вложено 220 миллиардов рублей. Ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло ни роста цен, ни снижения ассортимента или опустения полок, не зафиксировано проблем как крупного так и малого, и среднего бизнеса. Как правило именно такими прогнозами пугают население и государство компании и различные организации, не готовые обеляться", — прокомментировали письмо депутатов в пресс-службе оператора информационной системы маркировки Центра развития перспективных технологий.

В ФАС России РИА Новости сообщили, что пока не получали письма.