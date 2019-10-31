ВАШИНГТОН, 31 окт /ПРАЙМ/. Крупнейшие фондовые индексы США в четверг закончили торги в "красной зоне" из-за роста неопределенности в части переговоров по торговле между США и Китаем и статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,066%, до 27006,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 8283,930 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3032,47 пункта.

Трейдеры обращают внимание на ситуацию с урегулированием торгового конфликта между США и Китаем. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что официальные представители Китая ставят под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже когда обе стороны приближаются к подписанию договора "первой фазы".

Инвесторы также оценивают статистику по безработице в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличилось до 218 тысяч. Аналитики ожидали менее сильного роста показателя до 215 тысяч.