МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Питьевое молоко, кисломолочная продукция в потребительской упаковке, включая творог, и мороженое с 1 ноября входят в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", соответствующие приказы Минсельхоза РФ были утверждены в апреле текущего года.

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого — они войдут в "Меркурий" с 1 ноября.

Таким образом, завершается многолетний процесс включения животноводческой продукции в систему электронной ветеринарной сертификации. Россельхознадзор в своем сообщении отмечает, что система "Меркурий", обеспечивающая ЭВС, была создана службой девять лет назад.

"Целью ведомства было разработать программу, которая позволит отказаться от платной выдачи ветеринарных сертификатов на бумажных бланках в пользу бесплатного оформления сопроводительных документов в электронном виде. В итоге это привело к экономии 2 миллиардов рублей в год, которые ранее тратились аграрными компаниями на получение ветеринарных сертификатов на бумажных бланках", — указывает Россельхознадзор.

В разное время высказывались опасения, что внедрение "Меркурия" для готовой молочной отрасли вызовет проблемы с поставками товаров в магазины. "По оценкам Россельхознадзора, молочная отрасль сегодня достаточно хорошо готова к внедрению ЭВС", — говорится в сообщении ведомства.

В четверг в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили РИА Новости, что министерство не ожидает перебоев с поставками готовой молочной продукции с 1 ноября. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), который объединяет крупнейших производителей молочной продукции в России, также сообщил, что не ожидает трудностей с поставками молочной продукции, а также изменений себестоимости товаров.