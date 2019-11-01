МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Закон об устойчивой работе российского сегмента сети интернет, направленный на защиту его функционирования в случае возникновения угрозы из-за рубежа, вступает в силу 1 ноября.

В мае закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вызвал опасения в обществе, что он может привести к ограничениям для интернет-пользователей. Власти неоднократно опровергали это.

Так, президент РФ в июне заявлял, что в законе не идет речи о каких-либо ограничениях для россиян. "Никаких ограничений здесь не планируется. Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем — и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям", — говорил Путин.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что закон не преследует своей целью изоляцию России, а, напротив, он призван не допустить отключения России от цифровых технологий и всемирной сети интернет. Глава Роскомнадзора, на который возложены основные полномочия в рамках закона, Александр Жаров заверял, что принятие закона не влечет строительства firewall (интернет-фильтра — ред.), как в Китае. "Некоторые сравнивают этот закон с опытом Китая. К Китаю этот закон не имеет никакого отношения", — заявлял Жаров.

Он уверен, что закон необходим, учитывая последние глобальные тенденции — например, в свете конкурентной борьбы между Google и Huawei или атак на инфраструктуру разных стран.

О ЧЕМ ЗАКОН

Закон предусматривает, что устойчивость и безопасность функционирования сети интернет на территории РФ должны обеспечивать операторы связи и иные владельцы сетей, а Роскомнадзор будет координировать эту работу.

Для этого в составе радиочастотной службы (подведомственна Роскомнадзору) будет создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Роскомнадзору закон дает возможность в случае выявления угроз функционированию Рунета централизовано управлять сетями связи через установленные на них технические средства противодействия угрозам или путем передачи операторам указаний. Оборудование для противодействия угрозам операторам бесплатно предоставит Роскомнадзор.

Правительство определяет порядок централизованного управления сетью, включая виды угроз, регламент их определения и меры по их устранению. Кроме того, правительство определяет порядок рассмотрения претензий операторов к функционированию техсредств противодействия угрозам, а также условия и случаи, при которых оператор имеет право не направлять трафик через техсредства.

В случае централизованного управления сетью операторы должны выполнять правила маршрутизации трафика, если получателем или отправителем выступает пользователь в РФ. Правила установит Роскомнадзор.

Законом также предусмотрено, что к операторам не будут применяться санкции за нарушения качества оказания услуг связи, если это вызвано сбоями установленного на их сетях оборудования противодействия угрозам.

Согласно закону, оператор не обязан будет сам блокировать запрещенный контент, если на его сети установлено оборудование для противодействия угрозам.

Операторы должны предоставлять в Роскомнадзор информацию о своих сетях, взаимодействии с другими сетями, о местах подключения к линиям связи, пересекающим госграницу и так далее.

Кроме того, предусмотрено проведение учений для приобретения практических навыков по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета и сети связи общего пользования, в них должны участвовать операторы и владельцы сетей. Законом также предусмотрено создание национальной системы доменных имен; единого реестра операторов связи; реестра точек обмена трафиком.

Ряд положений закона — о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен — вступят в силу с 1 января 2021 года.

ГОТОВНОСТЬ

Глава Минкомсвязи Константин Носков в конце октября заявлял журналистам о готовности к реализации закона. "В соответствии с законом все готово, закон будет исполняться", — сказал министр.

В Роскомнадзоре воздержались от комментариев. В то же время, в конце сентября глава ведомства Александр Жаров заявлял, что уже создана конфигурация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. В него будут интегрированы все имеющиеся у Роскомнадзора системы — информационные, мониторинговые и контрольные, говорил Жаров.

Основными задачами центра станут "формирование базы знаний" о топологии сетей связи общего пользования и о маршрутно-адресной информации; мониторинг сети связи, а также обеспечение информационной безопасности единой сети электросвязи РФ и российского сегмента сети интернет. По словам Жарова, регулярный мониторинг состояния сетей связи позволит в режиме реального времени прогнозировать риски, которые угрожают устойчивому функционированию систем связи, и обеспечивать оперативное управление в условиях чрезвычайных ситуаций.

В конце сентября операторы приступили к тестированию оборудования на своих сетях, которое должно быть установлено в рамках данного закона, говорил Жаров. Понимание по цене оборудования уже есть, отмечал он, однако пока не определена конечная стоимость его установки. Оборудование должно быть отечественным, и к нему предъявляются два основных требования: оно не должно влиять на качество предоставляемых операторами услуг и должно быть эффективным.

Нацпрограммой "Цифровая экономика" на закупку такого оборудования заложено 20,8 миллиарда рублей.

Глава Роскомнадзора отмечал, что применение оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете не скажется на принципе сетевой нейтральности (равный доступ ко всем интернет-ресурсам без ограничений скорости) в России, пользователи также не заметят изменений с точки зрения скорости интернета.