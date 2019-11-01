МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Частные микрофинансовые организации (МФО) с 1 ноября не смогут выдавать россиянам займы под залог жилой недвижимости. Большого влияния на рынок это не окажет, так как число компаний, выдающих такие займы, было небольшим и до введения ограничения, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ограничение не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы на предпринимательские цели представителям малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям. Кроме того, МФО по-прежнему смогут предоставлять гражданам займы под залог нежилой недвижимости.

Данная норма был разработана группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева отметила, что запрет выдавать займы под залог жилья вряд ли окажет значительное влияние на микрофинансовый рынок, поскольку количество компаний, которые выдавали такие займы, и до принятия закона было невысоким. "Насколько мы знаем, некоторые сейчас тестируют займы под залог паспорта транспортного средства (также на меньшие суммы, соответственно)", — говорит она, при этом отметив, что были и специализировавшиеся только на этом продукте компании, которые решили уйти из бизнеса.

Гендиректор сервиса "Робот Займер" Роман Макаров как альтернативу как раз называет выдачу займов под залог автомобиля. "Заемщик, которому нужно получить крупные заемные средства может использовать в качестве залога автомобиль — этот сегмент микрофинансового рынка достаточно хорошо развит", — сказал он, подчеркнув, что другим вариантом могут стать займы в беззалоговом сегменте installments, то есть крупные займы, выдаваемые на более долгий срок.

При этом Макаров предостерегает заемщиков от поиска займа под залог недвижимости вне банковской сферы и предупреждает, что в новых условиях мошеннические компании могут начать оформлять "залог" договором купли-продажи недвижимости еще чаще.

В свою очередь, Стратьева напоминает, что значительная часть случаев, связанных с потерей заемщиков квартиры или дома в результате выдачи займа под залог, касается деятельности именно нелегальных кредиторов и участников рынка, уже давно исключённых из реестра. Поэтому данное ограничение является избыточным, считает она. "Мы очень надеемся, что сложится корректная правоприменительная практика, и "теневые" займы тех кредиторов, которые оказались вне закона, действительно уйдут с финрынка", — заключила она.