МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", — сказал Акимов на пресс-конференции.

"Полную готовность всей новой трассы мы обеспечим к 2027 году", — отметил он.

Общий объем финансирования строительства автотрассы Москва-Казань и обхода Тольятти составит около 730 миллиардов рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.