МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минфин России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает министерство.

Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью: зарегистрировалось уже более 240 тысяч человек, отмечает Минфин.

"По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну", — сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба.

На данный момент Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого специального налогового режима на 19 регионов России. "В первую очередь, это регионы – доноры и регионы, на территории которых расположены города — миллионники", — поясняет Минфин.

Сейчас эксперимент проводится в 4 регионах — Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. С 1 января 2020 года он распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Республику Башкортостан.

"Важно отметить, что налог на профессиональный доход позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность не только без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и визитов в налоговую инспекцию, но и с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6% от выручки", — говорится в сообщении министерства.