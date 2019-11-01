МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Палата представителей США, большинство в которой принадлежит демократам, официально запустила процедуру импичмента президента-республиканца Дональда Трампа. За его запуск проголосовали 232 члена палаты, против – 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку. В ответ на действия демократов Трамп заявил в своем Twitter, что импичмент вредит американскому фондовому рынку, но "ничего не делающих демократов это не волнует".

По итогам вчерашнего дня рынок акций США потерял 0,3-0,5%, однако это произошло не из-за старта процедуры импичмента, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Импичмент практически нереален. В США законодательную власть представляет двухпалатный парламент – Конгресс США, который состоит из Палаты представителей (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). И если в Палате представителей большинство мест занимают демократы, то в Сенате, который принимает окончательное решение по отставке Трампа, контроль принадлежит республиканцам – родной партии президета. Рынок скорректировался совсем по другим причинам.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК

Новости о начале процедуры импичмента носят лишь эмоциональный характер, они несильно влияют на рынок, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

В понедельник, 28 октября, основные индексы США выросли, а S&P 500 достиг исторического максимума в 3040,96 пункта. Предыдущего максимума этот индекс достигал в ходе торгов в июле — 3027,98 пункта.

"На максимумах рынок традиционно становится более волатильным и сильнее реагирует на негативные события", — поясняет он.

Однако не новости про импичмент стали негативом для фондовой Америки. "Чтобы понять, что тень импичмента или даже сам импичмент никак не влияют на фондовый рынок, достаточно вспомнить 5 февраля 2018 года", — сказал аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В этот день Джером Пауэлл сменил на посту главы ФРС Джанет Йеллен, а американские фондовые индексы по итогам торгов упали на 3,8-4,6%.

Затем стоит вспомнить 21 августа 2018 года. Этот день известен как "самый худший день в жизни Трампа", когда сразу два его соратника побывали в судах. Бывший личный адвокат президента Майкл Коэн признался в восьми обвинениях, включая нарушения в ходе президентской избирательной кампании 2016 года.

"И в этих условия рынок потерял всего 0,1% при высоком объеме торгов", — подчеркивает Антонов.

А импичмент Билла Клинтона, который был почти доведен до завершения, рынок вообще не заметил, в тот период был почти непрерывный рост. Когда Ричард Никсон подвергался импичменту, рынок находился в состоянии рецессии, и скорость распространения информации была не такой высокой, поэтому сложно сказать, обваливал ли этот импичмент котировки в то время.

Причиной вчерашнего полупроцентного снижения стало понижение ставки ФРС и последующие комментарии Пауэлла, уверен аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев. Для инвесторов важнее всего кредитно-денежная политика. Основным влияющим фактором на американский фондовый рынок является политика Федрезерва: все ждут дальнейшего смягчения.

"На этом фоне все скандалы с Трампом и импичмент – это амфитеатр, третий ярус. Импичмент маловероятен, и все это прекрасно понимают", — говорит он.

Игроки рынка ориентируются именно на поведение регулятора, для них председатель ФРС имеет гораздо больший вес, чем президент страны, отмечает Коренев. Сейчас рынок может залечь в боковое движение и дожидаться новых сигналов от регулятора, который, скорее всего, взял паузу до марта-апреля.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ РОСТ

Карпунин не ожидает устойчивого продолжения восходящего тренда по американским индексам, как это было в 2016-2018 годах. По его мнению, потенциал роста индекса S&P 500 ограничен 1-4% от текущих значений до конца года. "При этом амплитуда колебаний в последние кварталы заметно выросла и ожидаю, что она останется высокой относительно прошлых лет", — полагает он.

Экономика США сейчас на подъеме: низкая инфляция и низкая безработица, напоминает Антонов. "И хотя Трамп приписывает это достижения себе, стоит только ФРС заявить, что ставка будет агрессивно расти — и достижения растворятся, независимо от того, кто будет на посту президента", — отметил эксперт.

По прогнозу Антонова, S&P500 до конца года вырастет до 3250 пунктов и закроет год где-то возле отметки 3200. Будет еще предновогоднее ралли, которое даст импульс рынкам развитых стран и немного подтянет индексы развивающихся.

КИТАЙ – ВСЕМУ ГОЛОВА

По словам Карпунина, ключевым драйвером, который может развернуть тенденцию роста на рынке, остается вероятность того, что вновь начнут буксовать торговые переговоры между США и Китаем. После ожидаемого подписания "фазы 1" затем сторонам будет крайне сложно найти компромисс, так как на повестке останутся ключевые вопросы, по которым США и Китай до сих пор не могли договориться. Власти КНР могут вновь взять паузу и растянуть торговую сделку до того момента, когда позиция Трампа станет особенно уязвимой, ближе к президентским выборам.

В свою очередь Коренев более позитивно оценивает исход торговой войны США и Китая. По его словам, инвесторы очень ждут договоренностей. Позади уже 13 раундов переговоров, 12 из которых были абсолютно безрезультатными. Только на последних переговорах появилась предварительная договоренность, и, скорее всего, на следующих США пойдут на какие-то уступки, так как становится очевидно, что торговая война идет во вред самой Америке, уверен эксперт.

По его словам, американские индексы на данный момент крайне перекуплены, рынку нужно снимать перегретость. Переговоры США и Китая дадут новый импульс для роста. Если же договориться не удастся, это станет поводом для глубокой коррекции, которая может быть гораздо сильнее 15%.

При этом если смотреть не на полугодовой горизонт, а на двухгодичную перспективу, то рынку грозит рецессия 1929-1939 годов, предупреждает аналитик. Эти годы вошли в историю под явлением "Великая депрессия".

"Будем надеяться, что стимулирующие меры регуляторов спасут от депрессии", — заключил Коренев.

ЗА ЧТО ХОТЯТ ОТСТАВИТЬ ТРАМПА

В конце сентября демократы начали процедуру импичмента Трампа в Палате представителей, обвиняя его в том, что он злоупотребил властью, а именно в телефонном разговоре просил президента Украины Владимира Зеленского найти компромат на Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден – работал в крупной частной энергетической украинской компании Burisma, а точнее вошел в состав ее совета директоров именно в то время, когда отец работал в Белом доме. В 2016 году тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин начал проводить антикоррупционное расследование в отношении фирмы и Байдена-младшего. Очень скоро не без давления Джо Байдена генпрокурор был уволен.