МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Безработица в США в октябре выросла до 3,6% с уровня сентября в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 128 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Показатель уровня безработицы совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. При этом прогнозировалось, что число рабочих мест вырастет на 89 тысяч.