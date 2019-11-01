МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре увеличился до 48,3% с сентябрьских 47,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 48,9%.

Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в октябре увеличился до 47,7% с уровня сентября в 46,3%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.