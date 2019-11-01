МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рудник на месторождении Ольча в Магаданской области вскоре возобновит работу после возгорания, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в компании Polymetal.

"Произошло возгорание погрузочно-доставочной машины. Весь персонал был оперативно эвакуирован, пострадавших нет. После вывода аварийной техники и проветривания шахты, предприятие продолжит работу в обычном режиме", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар в руднике возник на глубине почти 400 метров, на поверхность были эвакуированы 15 горнорабочих.