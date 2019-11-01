МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 трлн рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

Законопроект предполагает два режима — общий и индивидуальный. Они зависят от объема инвестиций Первый предполагает от 250 млн рублей в социальной сфере, от 1,5 млрд рублей — промышленность, село, цифра, и 5 миллиардов рублей — все остальное. Этот режим предполагает фиксацию ставок по налогу на прибыль, на имущество и землю на 3 года, а также трехлетнюю отсрочку введения в действие регуляторных норм, которые могут повлечь дополнительные издержки для проекта.

Власти гарантируют неизменность налоговых и регуляторных условий для бизнеса на 3 года и возместят ущерб в случае их изменения, сообщил Иванов.

Законопроект предусматривает возможность заключить соглашение с РФ, субъектом РФ и в отдельных случаях с организациями с государственным участием, позволяющие на срок реализации проекта 6, либо 15, либо 20 лет получить неизменность условий ведения бизнеса в части налоговых и регуляторных условий с обязательством государства в случае, если эти наши договоренности нарушаются — возместить организации, реализующей проект, ущерб, который связан с нарушением такого рода условий.

Второй режим — для инвестиций свыше 10 миллиардов рублей. В этом случае инвестор сможет воспользоваться индивидуальным режимом, который включает в себя вышеперечисленные условия плюс дополнительные преференции.

Никакого отбора проектов не будет, законом смогут воспользоваться все, кто отвечает требованиям по размеру инвестиций. Исключение составят проекты в сфере добычи нефти и газа, финансов, алкоголя, табака и игорного бизнеса.

Иностранные инвесторы смогут претендовать на защиту инвестиций в рамках соглашений о защите и поощрении капвложений через российское юридическое лицо, реализующее проект.

По словам Иванова, Минфин России считает закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) хорошим поводом для мягкой приватизации. "Это хороший повод для организации с госучастием провести допэмиссию для привлечения инвестора под новый проект. Привлекаешь капитал, заключаешь СЗПК — это такая мягкая приватизация, с одной стороны, а с другой стороны, мы не выходим как государство (из компании — ред.), а наоборот, используем свое участие, чтобы привлечь дополнительные инвестиции и повысить эффективность организации", — сказал Иванов.

При этом различий между организациями с госучастием и без такового законодатели не делают. Минфин РФ ожидает общий объем инвестиций в рамках СЗПК на сумму 7-10 трлн рублей ежегодно. В год могут быть заключены 100-150 соглашений. Срок их заключения министерство хочет ограничить 1 января 2030 года.