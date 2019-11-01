МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации", призванный привлечь в российскую экономику инвестиции на общую сумму 30 триллионов рублей, рассказал журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

"Сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Нам предстоит большая работа на площадке Госдумы, надеемся, что она будет конструктивной", — сказал Иванов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в минувший вторник поручил Минфину и Минэкономразвития обеспечить внесение и скорейшее принятие этого документа парламентом. При этом власти начали обсуждать с бизнесом проекты, которые могут быть реализованы с помощью СЗПК, не дожидаясь закона.

"Только на ожидании этого законопроекта мы вступили со многими инвесторами в переговоры", — сообщил замминистра, пояснив, что обсуждались проекты в сфере лесопереработки, инфраструктуры, и добыче полезных ископаемых, кроме нефти и газа. По его словам, перед Минфином и Минэкономразвития поставлена задача ежегодно заключать 100-150 СЗПК с общим объемом инвестиций 7-10 триллионов рублей.

ДВА РЕЖИМА

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Проекты в социальной сфере с объемом инвестиций от 250 миллионов рублей, в АПК, промышленности и цифровой сфере – от 1,5 миллиарда рублей и в остальных секторах – от 5 миллиардов рублей смогут войти в общий проектный режим.

Он предполагает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, и на неизменность регуляторных условий ведения бизнеса. "В рамках этого режима мы с Минэкономразвития сформировали единый перечень мер государственной поддержки, и принципы, на которых они предоставляются, для того, чтобы в дальнейшем сформировать удобный универсальный навигатор для любого желающего реализовать инвестиционный проект на территории России", — рассказал Иванов.

Меры господдержки, которые предусмотрены для проектов в рамках СЗПК, будут фиксировать на весь срок их реализации. В частности, если по проекту предусмотрено получение бюджетной субсидии – то к соглашению будет прилагаться связанный договор о ее предоставлении из бюджета.

"Мы надеемся, что со временем мы общий инвестиционный режим будем наполнять новыми гарантиями и возможностями для всех инвесторов и проектов, реализуемых на территории РФ", — пообещал Иванов.

Для более крупных проектов – с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей законопроект уже предусматривает более широкие возможности — это индивидуальный проектный режим. Помимо общих условий, он включает возможность фиксации вывозных таможенных пошлин, тарифов на услуги естественных монополий и ряда неналоговый платежей, а также порядка возмещения НДС. Ставку НДС Минфин фиксировать не решился.

ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

В случае если условия соглашения будут нарушены – то есть, зафиксированные в СЗПК ставки и регуляторные нормы все же изменятся, и это повлечет ущерб для инвестора, власти обязуются его возместить. Правда, на возмещение можно будет претендовать только после того, как проект будет полностью реализован, а заявленный объем инвестиций – вложен.

Замминистра подчеркнул, что власти не будут отвечать за предпринимательский риск и гарантировать рентабельность проектов — все это инвестор должен оценивать сам. Государство берет на себя лишь обязательства не ухудшать условия ведения бизнеса, а если все же найдется нерадивый чиновник, который примет вредный для бизнеса акт – связанные с этим потери инвестора будут компенсированы из бюджета.

"В этом смысле сказать, что возникают бюджетные риски, мы не можем", — заявил замглавы Минфина, поскольку, по его словам, для этого надо предположить, что кто-то из чиновников будет "активно неправомерно себя вести".

СЗПК также предусматривает возможность возмещать расходы инвестора на необходимую ему транспортную, энергетическую, цифровую и социальную инфраструктуру – возвращая ему налоги, уплаченные с реализуемого в рамках соглашения проекта.

Инициатором проектов для заключения СЗПК могут выступить и органы власти — если речь идет о строительстве общественно-необходимых объектов. В этом случае власти могут предоставить дополнительные преференции, но их придется утверждать на уровне правительства. Заключать соглашения с инвесторами на федеральном уровне будет специально уполномоченный для этого орган, по словам Иванова, кабмин определит его позже.

Законопроект предусматривается возможность заключения и региональных СЗПК: для проектов с инвестициями от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей регион может гарантировать неизменность условий, которые находятся в его ведении.

ВСЕМ РАДЫ

Никакого отбора проектов для СЗПК не будет, порядок заключения соглашений будет уведомительным: то есть, их заключат со всеми желающими, при условии, что проект будет новым и заявит необходимый объем инвестиций.

Нет ограничений и для госкомпаний – для них, по мнению Минфина, СЗПК может стать формой "мягкой приватизации", поскольку они смогут проводить допэмиссию акций для привлечения инвесторов под новые проекты.

Иностранные инвесторы тоже смогут заключить СЗПК, но не напрямую, а через российскую "дочку". "Мы рады любым формам инвестиционного участия в стране – как национального, так и зарубежного",- пояснил Иванов.

Правда, "защитные" режимы не планируется распространять на некоторые сферы: законопроектом не смогут воспользоваться инвесторы, вкладывающие деньги в добычу нефти и газа, алкогольный, табачный, игорный бизнес, а также финансовый и банковский сектора.

Разработчики законопроекта предусмотрели "пресекательный" срок для заключения СЗПК – это 1 января 2030 года. "Мы хотим простимулировать, сказать: друзья, сейчас есть окно возможностей, когда нам нужны новые инвестиции. Пожалуйста, посмотрите, что мы предлагаем, погрузитесь в детали, воспользуйтесь этим инструментом", — заявил замглавы Минфина.