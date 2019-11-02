ВАШИНГТОН, 2 ноя /ПРАЙМ/. Государственный долг США побил очередной рекорд, превысив 23 триллиона долларов, сообщило министерство финансов.

Когда на пост президента в 2017 году заступил Дональд Трамп, долг был ниже 20 триллионов долларов, однако он стал расти ускоренным темпом из-за роста дефицита, заложенного в федеральном бюджете. В 2019 году дефицит составил около 1 триллиона долларов. Одна лишь налоговая реформа 2017 года, проведенная Трампом и республиканцами в конгрессе, должна увеличить бюджетный дефицит на 2 триллиона долларов за десятилетие. Также продолжают расти расходы США на оборону — бюджет Пентагона составляет около 700 миллиардов долларов в год.

Из общей цифры в 23 триллиона лишь 17 триллионов находятся на руках у граждан и финансовых институтов, остальные 6 триллионов представляют собой займы между разными учреждениями федерального правительства.