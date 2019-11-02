МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Оценки Национального банка (ЦБ) Украины о снижении транзита газа из РФ в 2020 году до 50 миллиардов кубометров с 90 миллиардов в 2019 году обоснованы, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Украинский центробанк в своём отчёте, обнародованном накануне, прогнозирует снижение транзита природного газа из РФ в ЕС почти в два раза – с 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году. В 2021 году базовый сценарий регулятора предполагает транзит на уровне 30 миллиардов кубометров.

"Это довольно разумные предпосылки", — сказал Маринченко. По его мнению, ожидания ежегодного снижения украинского транзита вполне обоснованы. "В 2021 году Eugal (газопровод, который примет газ "Северного потока-2" — ред.) будет, вероятно, запущен полностью, плюс может заработать вторая ветка "Турецкого потока", поэтому потребность в транзите через Украину снизится", — отметил он.

В то же время украинский ЦБ оправданно не ждет и полного прекращения транзита в ближайшие годы, полагает Маринченко. "В 2020 году" Северный поток-2" заработает только наполовину, потому что принимающий газопровод Eugal будет строиться поэтапно, плюс будут действовать положения ЕС, ограничивающие право "Газпрома" на монопольное использование трубопровода Opal, в который поступает газ из "Северного потока-1", — сказал аналитик.

"Кроме того, "Газпром" ранее подчеркивал, что не ставит целью полностью "осушать" украинскую трубу", — подчеркнул эксперт. По его мнению, РФ выгодно сохранить возможность транзита через Украину, чтобы иметь больше гибкости и возможностей наращивать поставки в будущем.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа завершаются нынешним годом. Последние трехсторонние консультации с участием ЕК о дальнейшей судьбе транзита прошли 27 октября. РФ предложила пакетное решение — вместе с судебными спорами и поставками газа, но прогресса достигнуто не было. ЕК предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность выделения мощностей для транзита до 1 июня.