ТАШКЕНТ, 2 ноя — ПРАЙМ. Информации о проблемах с участием российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме, который состоится в январе 2020 года в швейцарском Давосе, нет, об этом заявил журналистам глава Минэкономики РФ Максим Орешкин.

"Я о таковых не знаю", — ответил он на вопрос, имеются ли в этом году какие-либо ограничения для участия в форуме отечественного бизнеса.

В начале ноября 2018 года организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной попали под санкции США. Позднее запрет был снят, однако взамен организаторы выдвинули ряд ограничений, анонсировав принятие мер для того, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям". Впоследствии оргкомитет указал Дерипаску, Вексельберга и Костина в списке участников форума.

Орешкин также отметил, что "осадок всегда остается, но сейчас никакого негатива нет".