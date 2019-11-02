МИНСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия в проекте бюджета на будущий год планирует ужесточение показателей лимита государственного долга, говорится в проекте, опубликованном депутатом Анной Канопацкой.

"В целях ограничения государственного и гарантированного государством долга в 2020 году будут установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты для данных обязательств", — говорится в документе. Там поясняется, что лимит внешнего государственного долга Белоруссии устанавливается в размере 20,5 миллиарда долларов против 21 миллиарда долларов в 2019 году, лимит внутреннего государственного долга – 9,5 миллиарда белорусских рублей (10 миллиардов белорусских рублей в 2019 году), лимит внешнего долга, гарантированного Белоруссией, — 2,7 миллиарда долларов (3 миллиарда долларов в 2019 году), лимит внутреннего долга, гарантированного Белоруссией, – 2,9 миллиарда белорусских рублей (3,1 миллиарда белорусских рублей в 2019 году).

В проекте подчеркивается, что продажа принадлежащих Белоруссии акций акционерных обществ осуществляется по решению и поручению главы государства. Ввиду отсутствия таких решений и поручений, поступления от отчуждения находящихся в собственности Белоруссии акций ряда открытых акционерных обществ в 2020 году не планируются.

В проекте говорится, что в 2020 году погашение госдолга составит 5 миллиардов 977,3 миллиона белорусских рублей (около 2,9 миллиарда долларов), в том числе внешнего госдолга – 3 миллиарда 741,2 миллиона белорусских рублей, внутреннего госдолга – 2 миллиарда 236,1 миллиона белорусских рублей. При этом погашение госдолга в иностранной валюте составит 2 миллиарда 585,5 миллиона долларов (или 97,1% от общего объема погашения).

Согласно проекту, на обслуживание госдолга в 2020 году предусматриваются средства в сумме 2 миллиарда 765,1 миллионов белорусских рублей (около 1,35 миллиарда долларов), что на 19,5 млн. рублей меньше, чем ожидается в 2019 году. При этом обслуживание госдолга, номинированного в иностранной валюте, составит 1 миллиард 216,1 миллиона долларов (или 98,7% в общей сумме расходов на обслуживание государственного долга). Платежи по обслуживанию внешнего госдолга уменьшатся по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года на 42,4 миллиона долларов и составят в 2020 году 987,1 миллиона долларов.

В 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,95 миллиарда долларов за счет размещения государственных облигаций на внешних финансовых рынках – 1,35 миллиарда долларов, внутреннем финансовом рынке – 600 миллионов долларов. Средства от привлечения несвязанных займов планируется направить на погашение части государственного долга.

Как отмечается в документе, в 2020 году ожидается превышение расходов над доходами (дефицит) республиканского бюджета, которое составит 995,1 миллиона белорусских рублей (около 485,4 миллиона долларов).