МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Введение пошлин Китаем в отношении товаров из США в объеме импорта почти 3,6 миллиарда долларов ежегодно способно изменить взаимный торговый баланс этих стран, добавив головной боли американскому президенту Дональду Трампу, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Всемирная торговая организация (ВТО) в пятницу разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов ежегодно. Объем возможных ответных мер должен соответствовать ущербу Китая от действий США. Ущерб, согласно документу, связан с мерами США, которые не соответствовали правилам ВТО и использовались в антидемпинговых расследованиях в отношении китайских товаров.

"Ведение новых пошлин сместит внешнеторговый баланс двух стран в сторону Китая. Трамп будет этот баланс восстанавливать. Либо, если ВТО не будет препятствовать, он введёт новые пошлины. Если это будет невозможно, придётся либо наращивать экспорт, что в условиях новых пошлин будет не очень просто, либо снижать импорт, что Трамп уже пытался делать в начале своего президентства, но у него не получилось", — заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

Решение организации принято на фоне торговой войны между США и Китаем, которая длится уже больше года.

Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября. В среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что, несмотря на отмену планировавшейся встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Чили, США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с этой страной.

При этом Журавлев объясняет, что решение ВТО не касается нынешней торговой войны и посвящено эпизоду шестилетней давности, когда США нарушило правила организации. "Так что великих изменений ждать не стоит, тем более что для экономик США и КНР это, в общем-то, небольшая сумма. Но всё-таки это деньги", — рассуждает он.

"Принятое решение экономику США "не убьёт", но головной боли Трампу принесёт много. Это удар по основе его политики поддержки экспорта и снижения импорта и как следствие увеличения рабочих мест. Сейчас получается наоборот, и это политически ослабляет Трампа", — уверен собеседник агентства.

При этом многие эксперты обращают внимание, что именно от экономической ситуации в США будет зависеть успех Трампа на предстоящих президентских выборах, которые состоятся через год, и действующий президент, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок.

ДЕЛЕЖКА МИРОВОГО ПИРОГА

Если же смотреть более глобально, то заведующий кафедрой политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов всё-таки относит решение ВТО к очередному раунду торговой войны Китая и США, которая, по его словам, началась ещё в условиях "великой стагнации", последовавшей за глобальным спадом 2008-2010 годов.

"Мировой пирог доходов уменьшился, и США пожелали увеличить свою долю за счет Китая. Симбиоз этих двух экономик образует сердцевину современного мирового хозяйства. При этом оба партнера асимметрично зависят друг от друга. Китай — главный поставщик дешевых товаров на американский рынок. В то же время, рынок США – главный источник валютных поступлений для Китая. Поднебесная также является и главным кредитором США", — отмечает он.

"Любые трудности китайской экономики вызывают панику на американской бирже. С другой стороны, спад американской экономики означает сужение экспорта Китая. Таким образом, две страны зажаты в тесные рамки экономического пата", — уверен эксперт.

Дзарасов также предупреждает, что нынешний раунд этой торговой войны особенно опасен для мировой экономики.

"Дело в том, что он разворачивается на фоне роста обеспокоенности растущими признаками приближения нового глобального спада. В частности, озабоченность вызывает падение индекса деловой активности мировой обрабатывающей промышленности, что предвещает рецессию. Усиление конфликта США и Китая усилит неуверенность на мировых финансовых рынках, которые и так аккумулируют неблагоприятные сигналы замедления мировой торговли и обрабатывающей промышленности", — заключил он.