МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС необходимы большие изменения, обсуждение по этому вопросу продолжается, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Процесс идет. Идет он не быстро. Очень большие изменения необходимы в регуляторике, в создании инструментов и во взаимосвязи банковских систем. Есть еще и такое понятие, как привычка. Все привыкли делать расчеты в тех валютах, в которых они велись традиционно, и переход здесь не происходит быстро", — сказал Орешкин на брифинге после заседания Совета глав правительств членов ШОС, отвечая на вопрос о стадии инициативы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Орешкин напомнил, что в начале 2020 года в РФ пройдет семинар среди стран-участниц ШОС, посвященный этому вопросу. На нем планируется обсудить вопросы интеграции банковских и финансовых систем.

По словам министра, переход на взаиморасчеты даст большую независимость финансовых систем, устойчивость перед внешними потрясениями, влиянием третьих стран и торгово-экономического взаимодействия стран региона.