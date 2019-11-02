МУРМАНСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывает механизм, при котором инвестор сможет получать грант от федерального правительства на строительство внешней инфраструктуры, что особенно актуально для Арктики, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, который находится в Мурманской области с рабочим визитом.

"Мы готовим механизм инфраструктурной поддержки проектов, когда инвестор сможет получать грант от федерального правительства на строительство внешней инфраструктуры – дорог, ЛЭП, в определенной доле от объема частных инвестиций. Сейчас то, что есть – 10% от частных инвестиций, но мы будем предлагать эту долю увеличивать для Арктики, имея в виду, что здесь положение дел с инфраструктурой значительно хуже, чем в среднем по России", — добавил замминистра.

Замминистра также напомнил о том, что министерство готовит пакет документов, предусматривающих налоговые преференции арктическим проектам разных типов.

"Если это "недобычной" проект, он сможет рассчитывать на обнуление на 10 лет ставки налога на прибыль – как вариант. Обсуждаем с Минфином для "недобычных" проектов в Арктике снижение страховых взносов с 30% до 7,6%", — сказал Крутиков.

По его словам, для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, где доля заработной платы в себестоимости очень высокая, это означает серьезные налоговые преференции и послабления.