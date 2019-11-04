ПЕКИН, 4 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал подтверждать, что торговая сделка между США и КНР может быть подписана в американском штате Айова в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первый этап торговой сделки между Вашингтоном и Пекином будет подписан в Соединенных Штатах. При этом он подчеркнул, что выбор места – самый простой вопрос, главное – достичь прогресса в переговорах. Ранее сообщалось, что среди мест, где сделка может быть подписана — американский штат Айова, но обсуждаются и другие варианты.

"Что касается встречи лидеров США и Китая, то председатель Си Цзиньпин и президент Трамп поддерживают постоянный контакт", — заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос, будет ли сделка подписана в штате Айва.

Трамп планировал встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре и там подписать первый этап торговой сделки, но власти страны отменили саммит из-за протестов.