МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 45,9 пункта против 45,7 пункта в сентябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель остался на уровне сентября и предварительной оценки в 45,7 пункта.

При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в октябре, по окончательным данным, вырос до 50,7 пункта с 50,1 пункта в сентябре; аналитики ожидали роста до уровня предварительной оценки в 50,5 пункта. В Германии за аналогичный период индикатор поднялся до 42,1 пункта с сентябрьских 41,7 пункта, аналитики ожидали роста до уровня предварительной оценки в 41,9 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.