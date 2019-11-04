БАНГКОК, 4 ноя — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2016 – 2018 годах постоянно увеличивались, в то время как во всем мире происходило их заметное снижение, говорится в Докладе об инвестициях АСЕАН 2019 года (ASEAN Investment Report 2019), презентация которого состоялась в Бангкоке в ходе саммита лидеров стран АСЕАН, проходящего в столице Таиланда 2 – 4 ноября.

Прямые иностранные инвестиции в экономики стран АСЕАН непрерывно росли в 2016, 2017 и 2018 годах. Только с 2017 по 2018 они выросли со 147 млрд долларов до 155 млрд долларов, а доля АСЕАН в мировой статистике прямых иностранных инвестиций за это же время выросла с 9,6% до 11,5%, говорится в докладе.

Основным фактором роста стали массовые иностранные инвестиции в промышленность, в первую очередь в Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде, говорится в докладе.

По данным Всемирного инвестиционного доклада 2019 года Конференции ООН по торговле и развитию, общий объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2016 – 2018 годах непрерывно снижался, причем в 2017 – 2018 годах он снизился сразу на 13%.