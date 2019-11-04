БАНГКОК, 4 ноя — ПРАЙМ. Альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, таким как ВТО, нет, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я думаю, что никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, ВТО, не просматривается", — сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.

Он отметил, что в ВТО много недостатков, много недоговоренностей, и США, в частности, расшатывают устои Всемирной торговой организации, хотят менять правила, однако, по словам премьера, необходимо участвовать в восстановлении понимания необходимости ВТО.