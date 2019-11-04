МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз для рейтингов Турции до "стабильного" с "негативного", говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) для страны был при этом сохранён на уровне "BB-", краткосрочный РДЭ — на отметке "B".

"Турция продолжила добиваться прогресса в стабилизации своей экономики, что привело к ослаблению рисков по сравнению с прошлым обзором от июля", — объясняет агентство своё решение. В июле агентство понизило долгосрочный РДЭ Турции с уровня "BB" до "BB-" с негативным прогнозом.

Аналитики агентства отмечают рост валютных резервов страны, продолжение экономического роста и снижение инфляции, а также то, что курс лиры остался на высоком уровне несмотря на значительное снижение учётной ставки ЦБ. Турецкий центробанк за последнее время дважды резко снижал эту ставку: в июле — на 4,25 процентного пункта, до 19,75% годовых, а затем в сентябре — до 16,5%.

Агентство по итогам текущего года ожидает снижения ВВП страны на 0,3%, что на 0,8 процентного пункта выше по сравнению с прошлой оценкой. Прогноз роста ВВП страны на 2020 год сохранён на уровне в 3,1%, на 2021 год — в 3,6%.