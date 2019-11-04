СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад сообщил журналистам, что обсудил с властями Севастополя возможность создания свободной экономической зоны для импорта и реэкспорта зерновых из России.

"И мы уже обсудили с моим коллегой – господином губернатором (Михаилом Развожаевым) перспективы создания свободной экономической зоны в порту Тартус, которая позволит облегчить процессы (экономического обмена)", — сказал Сафуан Абу Саад.

Он назвал самым перспективным продуктом импорта в Сирию российское зерно, которое можно отправлять в другие страны.

"Что касается импорта продукции и товаров из России, то здесь мы видим очень важным направлением импорт зерновых. Тартус мог бы стать центром дистрибьюции и реэкспорта зерновых как на территории Сирии, так и в соседние государства", — сказал губернатор сирийской провинции.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что экономические взаимоотношения Тартуса и Севастополя должны активно развиться после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Он также отметил, что Севастополь активно развивает сотрудничество с Тартусом в гуманитарной сфере.