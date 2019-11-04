ЛОНДОН, 4 ноя /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Аналитическая компания EY ITEM Club понизила прогноз по росту ВВП Великобритании до 1% с 1,5% из-за продолжающейся неопределенности вокруг Brexit, следует из аналитического обзора, представленного в понедельник.

"Это понижение прогноза на 2020 год отражает предположение, что Великобритания покинет ЕС в конце января. Однако из-за того, что фактор неопределенности не был значительно снижен за счет соглашения по Brexit, достигнутого между Великобританией и ЕС, мы теперь полагаем, что отсутствие ясности по будущим отношениям между Великобританией и ЕС ограничит любое восстановление инвестиций в бизнес в ближайшем будущем в большей степени, чем считалось ранее", — отметили авторы доклада.

Экономисты также подчеркнули, что в текущем году рост британской экономки идет в соответствии с прогнозом и по итогам 2019 года составит 1,3%.

Ранее ЕС принял решение отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку договор об условиях развода с Великобританией, который был скорректирован, пока полностью не прошел ратификацию в стране. Без ратификации этот документ не может вступить в силу, а выход страны из союза без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими событиями как самой стране, так и континентальной Европе.