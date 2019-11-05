МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,6 раза и составила 80,802 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка увеличилась на 32,3%, до 176,113 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности возросла на 33,5%, до 96,387 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 28,7%, до 110,214 миллиарда рублей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%).