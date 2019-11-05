МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Число официально безработных россиян с 23 по 30 октября выросло на 0,4% — до 644,49 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"Со 23 по 30 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 644,49 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 24 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Еврейской автономной области, Брянской, Орловской, Тамбовской областях, Севастополе, республиках Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском, Хабаровском краях.

Рост численности безработных наблюдался в 51 регионе. Наибольший — в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия.

В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 30 октября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 91 тысячу 837 человек.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 30 октября уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 30 октября работодатели заявили в органы службы занятости 1,66 миллиона вакансий.