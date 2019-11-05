МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за октябрь увеличился на 22 миллиарда рублей и составил на 1 ноября 2019 года 7,950 триллиона рублей, в долларах — вырос на 1,4 миллиарда — до 124,5 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 октября объем фонда составлял 7,928 триллиона рублей, что было эквивалентно 123,1 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 ноября 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,364 миллиарда долларов, 39,055 миллиарда евро, 7,651 миллиарда фунтов стерлингов. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588,813 миллиарда рублей.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 189,075 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,434 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 278,992 миллиарда рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 31 октября 2019 года составила 669,4 миллиона долларов, что эквивалентно 42,757 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 октября 2019 года составила отрицательную величину — 203,9 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 41,689 миллиарда рублей, что эквивалентно 643,5 миллиона долларов.