МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Технологии больших данных (big data) в России позволят ускорить рост ВВП на 0,3-2,4% к 2024 году, в зависимости от того, по какому сценарию развития технологий пойдет государство, рассказала руководитель стратегического комитета "Ассоциации больших данных", управляющий директор Сбербанка Мария Поликанова.

Эксперты ассоциации и международной консалтинговой компании BCG провели исследование "Стратегия развития рынка больших данных", в ходе которого рассмотрели пять сценариев развитие рынка big data и их влияние на экономику РФ: пессимистичный, сценарий "бездействия", базовый, оптимистичный и "сценарий мечты". Они рассчитаны, исходя из влияния технологии на 18 базовых отраслей экономики, среди которых в том числе торговля, недвижимость, транспорт и другие.

Пессимистичный сценарий, в частности, предполагает активные ограничения на использование данных, отсутствие адресной поддержки в исследованиях и масштабировании При таком сценарии вклад big data к ВВП к 2024 году составит 0,3%, или 1,3 триллиона рублей в денежном выражении, что, по информации "Ассоциации больших данных", уже сравнимо с 15% выручки от экспорта нефти в 2018 году. Объем отрасли в таком случае вырастет с показателя 2019 года на 20 миллиардов рублей.

При сценарии "бездействия" регулирование отрасли будет зависеть от прецедетов и оценки риска, что может в том числе привести к введению властями запретительных мер. При этом предполагается отсутствие адресной поддержки в исследованиях и масштабировании. Вклад big data к ВВП к 2024 году составит 0,5%, объем отрасли — вырастет на 40 миллиардов рублей.

Базовый сценарий предполагает упрощенный доступ к обработке данных, R&D-песочницы для исследования больших данных, наличие стратегии развития больших данных. Вклад больших данных к 2024 году при таком раскладе может составить 1,2% к ВВП, а объем отрасли — вырасти на 100 миллиардов рублей. "Если посмотреть на то, что мы представляем в стратегии и продвигаем, это прирост на 1,2% в 2024 году", — подчеркнула Поликанова.

При оптимистичном сценарии будет обеспечено обогащение данных, финансирование инноваций, а также появятся внутренние стимулы для инновационных отраслей. Вклад big data к ВВП к 2024 году за счет этого составит 1,8%, объем отрасли — вырастет на 160 миллиардов рублей. "Сценарий мечты" предполагает создание платформы для крупномасштабного обмена данными, появление специализированных государственных инвестиционных программ исследований и финансовую поддержку. Вклад к ВВП тогда составит к 2024 году 2,4%, рост объема отрасли составит 230 миллиардов рублей.