МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 6 ноября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.