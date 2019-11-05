МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 2,6 миллиарда долларов, или на 4,7% по сравнению с показателем августа, до 52,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Значение за август было пересмотрено до 55 миллиардов с первоначальных 54,9 миллиарда долларов.

В том числе, дефицит внешней торговли товарами США в сентябре снизился по отношению к августу на 2,7 миллиарда долларов — до 71,7 миллиарда долларов, а профицит по статье услуг уменьшился на 0,1 миллиарда долларов — до 19,3 миллиарда.

Общий объем экспорта в сентябре составил 206 миллиардов долларов, что на 1,8 миллиарда долларов меньше показателя августа. Импорт за месяц составил 258,4 миллиарда долларов, сократившись на 4,4 миллиарда долларов в месячном выражении.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).