МИНСК, 5 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции.

"Мы работаем…, чтобы к 1 декабря проекты "дорожных карт" представить президентам", — сказал Румас журналистам во вторник в Минске.

Он отметил, что "запланирован на 19 ноября союзный Совмин, после союзного Совмина мы, с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым — ред.) договорились, все время, сколько необходимо, до самой ночи сможем посвятить "дорожным картам".