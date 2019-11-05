МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре поднялся до 54,7% с уровня сентября в 52,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 53,5%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в октябре поднялся до 53,7% с уровня сентября в 50,4%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.