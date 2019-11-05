МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ разработало законопроект, по которому компании, финансирующие образовательные организации, которые занимаются повышением квалификации кадров, смогут получать налоговые льготы, сказано в пояснительной записке к проекту закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусматривается предоставление налоговых льгот хозяйствующим субъектам экономической деятельности, участвующим в совершенствовании материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций и формировании фондов целевого капитала указанных организаций, а также участвующим в поддержке системы независимой оценки квалификации", — отмечается в документе.

Как следует из проекта, пожертвования в фонд целевого капитала организаций профессионального образования не будут считаться дарением, соответственно компания сможет получить налоговые льготы. При этом основным условием применения положений законопроекта является необходимость трудоустройства окончивших обучение людей и заключение трудового договора на срок не менее года.

По данным организации "Деловая Россия" и РСПП, почти у всех опрошенных компаний приблизительная доля средств для поддержки организаций профобразования не превышает 1% от прибыли. В случае принятия законопроекта 73,3% организаций готовы увеличить объем выделяемых средств на поддержку образовательных учреждений.

"При этом в целях недопущения значительного сокращения налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации законопроектом предусматривается ограничительный барьер в отношении возможного объема расходов налогоплательщика, учтенных на основании положений законопроекта, в размере 1,5% от общих доходов от реализации налогоплательщика", — подчеркивается в пояснительной записке.

Таким образом, законопроектом формируются налоговые стимулы для привлечения в сферу образования внебюджетных источников финансирования, что повлечет повышение качества образовательных услуг, а также создаст условия для подготовки высококвалифицированных кадров и повысит конкурентоспособность системы образования.