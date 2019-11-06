ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА новости. Ведущие фондовые индексы США по итогам торговой сессии во вторник умеренно растут на оптимизме по перспективам американо-китайских переговоров по торговле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (00.00 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,11%, до 27491,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 8434,609 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сохранил свои позиции в сравнении с предыдущей сессией — 3078,18 пункта.

Днем ранее все три основных американских фондовых индекса закрылись на рекордных уровнях на фоне надежд на то, что Китаю и США удастся согласовать условия торговой сделки. Ранее в СМИ появилась информация, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по дефициту торгового баланса в США. Показатель в сентябре ожидаемо сократился на 4,7% по сравнению с показателем августа, до 52,5 миллиарда долларов. Позднее во вторник будет также опубликована статистика по деловой активности в сфере услуг в США. Ожидается, что в октябре показатель составил 53,5% против уровня сентября в 52,6%.