МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 55,8 пункта с 53,6 пункта в сентябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. При этом совокупный индекс объемов производства IHS Markit составил в октябре 53,3 пункта после 51,4 пункта в сентябре, что свидетельствует о существенном общем расширении производительности при поддержке более высокого роста деловой активности в сфере услуг.

Как отмечает Markit, октябрьские данные исследования указали на существенное расширение деловой активности по всему сектору российской сферы услуг в основном на фоне резкого роста новых заказов. Новые заказы, поступившие в компании сферы услуг, увеличиваются четвертый месяц подряд, причем темпы роста в октябре ускорились до максимальных с марта текущего года. Сильный рост, как правило, объяснялся привлечением новых клиентов и увеличением спроса со стороны традиционных клиентов.

Также в октябре произошел рост занятости второй месяц подряд. Темпы роста рабочих мест ускорились и стали максимальными с февраля. Компании отмечали, что увеличение занятости отразило возросшие потребности бизнеса и расширение компаний.

"Расширение производительности в российской сфере услуг еще более укрепилось в октябре, причем деловая активность росла максимальными темпами за год, объемы новых заказов также резко увеличились. Большой спрос был отмечен как внутри страны, так и за ее пределами, поскольку новые заказы из-за рубежа росли быстрыми темпами", — прокомментировала экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

"На совокупном уровне более высокие показатели в сфере услуг способствовали общему росту деловой активности, так как объемы производства в обрабатывающих отраслях остались на низком уровне. Между тем исторически сдержанное увеличение расходов и отпускных цен поддержало недавние шаги со стороны Центробанка России в направлении стимулирования на фоне более значительного, чем ожидалось, снижения процентных ставок в октябре", — добавила Джонс.