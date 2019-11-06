МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", это можно будет сделать после 2020 года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации компаний "Транснефть", РЖД, "Аэрофлот", "Россети", "Русгидро", — сказал Моисеев.

"Думаю, 2020 год навряд ли. Во всяком случае такие компании, как "Транснефть" и РЖД точно, потому что понятно, что там законом закреплен статус и так далее. Я думаю, что это какой-нибудь 2021 год", — добавил он, говоря о сроках.