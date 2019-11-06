МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 5 декабря 2019 года составит 228,2 миллиарда рублей — по 11,4 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 228,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей", — сообщает министерство.

В период с 7 октября по 7 ноября объем таких покупок должен составить 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок увеличится на 2,2 миллиарда рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2019 года в размере 183,9 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2019 года составило 44,4 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Министерство в июле текущего года перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) валюту, приобретенную за счет дополнительных доходов бюджета 2018 года, — это 30,207 миллиарда долларов, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов.

ЦБ в прошлом году приостанавливал покупки валюты на рынке для Минфина с середины сентября до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. В январе текущего года Центробанк возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. А с 1 февраля были возобновлены отложенные из-за приостановки покупки валюты, которые регулятор будет проводить равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчетам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.