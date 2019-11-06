МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50,6 пункта с 50,1 пункта в сентябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель будет на уровне предварительной оценки в 50,2 пункта.