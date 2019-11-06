МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 рубль на одну акцию, следует из материалов компании.

"Совет директоров ПАО "Акрон" на заседании 6 ноября 2019 года рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, проводимому в форме заочного голосования 29 ноября 2019 года, выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2019 года в денежной форме в размере 101 рубль на одну акцию", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, общий размер средств, направляемых на выплату дивидендов, составит 4,094 миллиарда рублей.

Совет директоров предложил назначить 11 декабря 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.