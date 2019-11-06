МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Механизм европейских стран INSTEX по расчетам с Ираном до сих пор остается только на бумаге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Европейцы вызвались создать механизм, который позволит обходить эти абсолютно незаконные, противоправные американские санкции. Долго у них вопрос этот согласовывался. В итоге объявили, что такой механизм создан, но он остается исключительно на бумаге", — сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также возобновлении режима экономических санкций против Тегерана. Страны в ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).