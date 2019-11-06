МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиций в московскую промышленность за первое полугодие текущего года вырос по сравнению с годом ранее на 19,5%, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 0,6%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", подводя итоги работы за год.

"Москва входит в пятерку мировых лидеров с точки зрения динамики прироста инвестиций. Доля инвестиций в сектор промышленности и высоких технологий в столице выросла с 13,8% в 2010 году до 20,9% по итогам 2018 года", — отметил он.

Это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке столичных властей. С октября 2018 года по октябрь 2019 года действовало 92 договора на предоставление субсидий на общую сумму более 1,23 млрд рублей. Для сравнения, с октября 2017 года по октябрь 2018 года действовало 60 таких договоров на 729 млн рублей, рассказал Прохоров.

Кроме этого, за прошедший год было заключено 6 специальных инвестконтрактов на 8,3 млрд рублей и 19 соглашений о присвоении статуса резидента особой экономической зоны с объемом инвестиций 13,9 млрд рублей и созданием 1674 рабочих мест.

В настоящее время на территории Москвы ведут деятельность порядка 650 крупных и средних предприятий, которые обеспечивают работой 700 тысяч человек, или каждого десятого трудоспособного жителя столицы. При этом средняя зарплата в производственном секторе сопоставима с той, что получают сотрудники офисов и составляет около 74 тысяч рублей, что на 17% выше уровня прошлого года. В отдельных отраслях, например, в фармацевтическом производстве, зарплата в 2-3 раза выше, чем в среднем по Москве.